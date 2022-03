Vrijwilligers uit Roden diep onder de indruk van tocht naar Oekraïne

De vrijwilligers van Stichting Oost-West Kontakten uit Roden en omgeving zijn zaterdag teruggekeerd met veertien Oekraïense vluchtelingen. Op de heenweg namen zij karrenvrachten aan hulpgoederen mee voor de bevolking op de Oekraïens-Poolse grens.

Van de veertien vluchtelingen zijn drie direct doorgereisd naar Wormer (nabij Amsterdam). "Zij hebben daar familie wonen", zegt Arie van Klei namens de stichting. "De overige vluchtelingen zijn hier in Roden in groepsverblijf De Hullen ondergebracht."

Slapen in grote sporthallen

Volgens Van Klei heeft de tocht naar Oekraïne diepe indruk gemaakt op de vrijwilligers. Zij vertrokken donderdagochtend in alle vroegte vanaf Roden. "De heenweg duurde vanwege files langer, waardoor ze dondernacht op 125 kilometer van de grens moesten overnachten", zegt Van Klei.

De volgende ochtend stonden de vrijwilligers met vrachtwagens en twee personenbusjes om half 10 bij de grens. "Je ziet daar mensen in tenten en grote sporthallen slapen, gewoon op de grond", schetst Van Klei, die vanuit Nederland telkens contact had met de vrijwilligers.

'Huis afgebrand'

Nadat ze eerst met de veertien vluchtelingen in hetzelfde hotel sliepen als op de heenweg, vertrok de groep de volgende ochtend naar Nederland. "Je hoort van de vluchtelingen veel schrijnende verhalen", zegt Van Klei. "Zo is er een vrouw die een filmpje liet zien van haar huis dat tot de grond toe is afgebrand. Haar man is nog in Oekraïne, waar hij vecht voor zijn land. Of hij nog leeft is niet duidelijk."

De vluchtelingen en de vrijwilligers hebben hele emotionele dagen achter de rug, zegt Van Klei. "Ga maar na. Het zijn mensen op de vlucht die onder schrijnende omstandigheden plotseling hun land moesten verlaten. Dat hakt er behoorlijk in."

Taallessen

Terug in Nederland zitten de vrijwilligers niet stil. Er is contact met Welzijn in Noordenveld over taallessen en er wordt gekeken waar kinderen straks naar school kunnen. "In principe loopt nu alles", zegt Van Klei. "Daar zullen we de komende tijd nog wel druk mee zijn."