Op Tjak: Spreekbeurt over de Nachtwacht buiten de deur

Sven, uit groep 6 van OBS de Runde in Emmen, moest een spreekbeurt houden voor school. Hij koos als onderwerp de Nachtwacht, het schilderij van de beroemde schilder Rembrandt van Rijn. Na enkele gesprekken met Sven en zijn moeder is afgesproken dat hij de spreekbeurt op locatie, in het Savannegebouw in het Rensenpark Emmen, gaat houden.