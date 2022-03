Van Syrische vluchteling naar kandidaat voor de gemeenteraad: 'ik wil de stem van jongeren worden'

De 20-jarige Majd Abdullah woont nog maar vijf jaar in Nederland en is nu al nummer 15 op de lijst bij de partij Gemeentebelangen Hoogeveen. Abdullah wil jongeren enthousiasmeren voor de lokale politiek om vervolgens hun stem te worden binnen de gemeenteraad. De scholier van het Alfa College geeft vandaag samen met VVD-kamerlid Mark Strolenberg een aantal gastcolleges op zijn eigen school.

Voor Abdullah begint het allemaal tijdens de coronapandemie. "De landelijke verkiezingen stonden toen voor de deur. Op tv waren allemaal debatten en dat vond ik heel interessant", vertelt de 20-jarige Hoogevener. "Ik ben toen veel boeken gaan lezen en heb mij veel verdiept in de politiek. Bij de Gemeente Hoogeveen heb ik toen een cursus gedaan, cursus poiltiek advies."

Stem van de jongeren

Tijdens die cursus besefte Abdullah dat hij iets wilde betekenen voor de gemeente. "Ik ben mij gaan verdiepen in de partijen. En Gemeentebelangen, de naam zegt het al, staat voor wat belangrijk is in de gemeente Hoogeveen. Daarom heb ik gekozen voor deze lokale partij."

In die partij wil de Hoogevener de stem worden voor jongeren in de lokale politiek. "Ik vind dat de stem van jongeren niet goed naar voren komt in de lokale en landelijke politiek", legt Abdullah uit. Alleen om de stem te worden van jongeren, moet er wel gestemd worden. En dat is nog niet zo vanzelfsprekend. "Ik merk niet dat er echt weerstand is, maar mijn leeftijdsgenoten zijn gewoon met heel andere dingen bezig."

Onder de indruk

Tweede Kamerlid Strolenberg bevestigt de uitspraak van Abdullah. "Het is voor veel jongeren een ver van hun bed show. Maar jongeren moeten zich realiseren dat dingen die in hun gemeente plaatsvinden, zoals onderwijs of woningaanbod en prijzen, dat die vraagstukken echt bij de gemeente liggen", vertelt de geboren Hoogevener.