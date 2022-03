Vuelta gloort voor Danny van der Tuuk: 'Kans om mee te doen nu dichterbij dan ooit'

Verbazing

Dat Equipo Kern Pharma een Vuelta-wildcard kreeg, zorgde niettemin voor lichte verbazing. De Spaanse ploeg had er stiekem al rekening mee gehouden dat die niet naar hen, maar naar Caja Rural-Seguros RGA - dat over wat gelouterde renners beschikt - zou gaan, maar zij vielen buiten de boot. Daarmee begon ook de voorpret bij Van der Tuuk. "Ik kreeg vlak daarna al appjes van mensen om me heen. De Vuelta is echt een grote ronde en de kans om aan zo'n ronde mee te doen is voor mij nu dichterbij dan ooit", klinkt het.

Van der Tuuk, die Metec-TKH vorig jaar verruilde voor zijn huidige Spaanse ploeg om meer ervaring op te doen als klimmer, heeft het naar eigen zeggen goed naar zijn zin bij Equipo Kern Pharma. "De overstap was voor mij een grote, maar heb me kunnen ontwikkelen als een allround inzetbare renner in een assisterende rol. Ik heb al diverse lessen Spaans achter de rug en kan de taal steeds beter volgen en spreken", vertelt Van der Tuuk.

Vlieguren

Hoewel zijn ploeg vanuit het Noord-Spaanse Pamplona opereert, woont de Assenaar zelf nog steeds in Assen, van waaruit hij zijn ploeg voortdurend achterna reist. "Ja, ik leef van reis naar reis en van koers naar koers", lacht Van der Tuuk. "Afgelopen zondag reed ik nog de Ronde van Drenthe, komend weekend rij ik een koers in Frankrijk en vlieg ik maandag weer terug, en die vrijdag erop rijd ik in Italië", somt hij op.