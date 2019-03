de buitenspeelspeelplaatsen in Drenthe

De Voorjaarslezing van IVN Noord vond plaats in de Veldhoeve in Orvelte. Ruim tachtig genodigden luisterden naar het inspirerende verhaal van Tuitert. Op 20 februari 2010 werd hij in Vancouver olympisch kampioen op de 1.500 meter. Deze indrukwekkende sportprestatie heeft een link met de natuur.Hij vertelt dat topsport, net als de natuur, keihard en meedogenloos is. Zijn ervaring is dat je je moet willen en kunnen aanpassen om te overleven. Maar als je ergens helemaal voor gaat en mensen om je heen verzamelt waarmee je dat wilt bereiken, kunnen er grootse dingen gebeuren.Tuitert nam de aanwezigen onder meer mee naar zijn kindertijd. Een tijd van veel buiten spelen, hutten bouwen. En voor zijn schaatscarrière een heel speciale dag: "De dag dat mijn vader me meenam naar de Weerribben. Er lag van dat dikke zwarte natuurijs, schaatsjes onder mijn voeten. Ik kon links, ik kon rechts, dat is wat schaatsen voor me is: mijn eigen pad bepalen.""Buiten, daar werd ik blij van", zegt hij. Zodra het kon, was hij hele dagen op het ijs. En buiten het schaatsseizoen racete hij met skeelers rondjes op het terrein van de boerderij in Holten waar hij opgroeide. Of haalde hij op zijn wieltjes boodschappen voor zijn moeder.De voorjaarslezing moet een jaarlijkse traditie worden voor relaties waar IVN Noord intensief mee samenwerkt om een wereld te creëren die groener en duurzamer is. Door jaarlijks een spreker met een andere achtergrond of uit een andere tak van sport uit te nodigen, wil IVN Noord de ruimte geven om met een andere blik naar bijvoorbeeld de natuur te kijken.Vorig jaar gaf Jan Terlouw de genodigden stof tot nadenken tijdens de eerste editie van dit evenement. De lat lag daarmee hoog. Regiodirecteur van IVN Noord, Mark Tuit: “Na Jan Terlouw dacht ik: hoe komen we hier nog overheen? Met olympisch goud, was het antwoord. En dat is gelukt!”