Uniek in Nederland: Arriva en STAR samen tussen Stadskanaal en Veendam

De spoorlijn is er al en is nu in gebruik bij museumspoorlijn STAR, die er met historische stoomtreinen rijdt.Arriva en de STAR gaan samen gebruikmaken van de spoorlijn. Een unieke situatie, zegt verslaggever Serge Vinkenvleugel. "Dat is in Nederland nog nooit vertoond. Er is geen enkele museale club waarbij de regionale vervoerder op hun spoorlijn rijdt, of andersom."Het delen van het spoor met Arriva heeft ook gevolgen voor STAR. "Wij zijn straks veel meer gebonden aan een strakke dienstregeling", zegt Lars Blaauw van STAR. "Voorheen konden we nog wel even vijf minuten wachten op laatkomers, maar straks moeten we echt op tijd rijden."Waarschijnlijk zullen de mogelijkheden dat de STAR met historische treinen kan rijden wel beperkter worden, bijvoorbeeld op momenten dat Arriva twee treinen per uur wil laten rijden tussen Stadskanaal en Groningen, zo denkt Vinkenvleugel.Blaauw vervolgt: "Daarnaast worden ook de veiligheidseisen voor onze treinen en het vrijwillige personeel strenger. Een machinist die kleurenblind is, kan nu bijvoorbeeld nog wel bij ons rijden, maar straks heb je met seinen te maken. Dat kan dan niet meer."De STAR heeft een station en een historisch emplacement in Stadskanaal. Het nieuwe station voor Arriva komt vlakbij, waarschijnlijk op hetzelfde terrein. "De Arriva-treinen bij ons te laten stoppen vergt te veel aanpassing van ons station en de perrons, waardoor het historische karakter zou verdwijnen", zegt Blaauw.Aan de plannenmakerij gingen jaren aan overleg vooraf. Een van de mogelijkheden was dat de STAR helemaal niet meer naar Veendam zou kunnen rijden. In dat geval zou de heraanleg van de spoorlijn Stadskanaal - Gieten een optie zijn. Maar dat was de provincie Groningen te duur.De STAR houdt nu zelf het spoor naar Gieten nog in het achterhoofd om ooit te realiseren. Zeker als de Nedersaksenlijn er ooit komt en ook het stuk STAR-spoor tussen Stadskanaal en Musselkanaal weer voor OV gebuikt zou gaan worden.Het doortrekken van de lijn, lijkt ook een opstapje naar het verwezenlijken van de Nedersaksenlijn . Die mogelijkheid wordt nog onderzocht . "Dat is natuurlijk wel de wens van de Groningse gedeputeerde Gräper", vertelt Vinkenvleugel. "De lijn doortrekken naar Twente is wel iets van de lange adem. Dan moet ook gekeken worden naar de financiën. Gedeputeerde Henk Brink van Drenthe staat in de 'meewerkstand', maar Drenthe heeft andere belangen." Zo is het sneller om met de bus van Emmen naar Groningen te gaan over de N34 dan over het spoor.Daarnaast heeft Drenthe ook andere prioriteiten op het spoor. "Zoals het sneller maken van de verbinding naar de Randstad en de verbinding tussen Emmen en Zwolle."In 2011 werd de spoorlijn Zuidbroek - Veendam opnieuw in gebruik genomen voor personenvervoer. Arriva gaf toen al aan door te willen naar Stadskanaal en daarna Emmen