Wat vind jij: Ik maak mij ernstige zorgen over de gasvoorziening

Bij een gastekort kan het kabinet genoodzaakt zijn om in het meest extreme geval hele delen van Nederland af te sluiten van het netwerk. Voor het eerst houdt het kabinet rekening met het zwartste scenario, zegt minister van Energie Rob Jetten in een interview met het AD.

Er ligt een crisisplan klaar voor het geval er een acuut tekort ontstaat aan aardgas. Dat plan kan volgens Jetten nodig zijn als Rusland de gaskraan zou dichtdraaien. "In de meest extreme scenario's staat in het crisisplan dat je hele gebieden kan afsluiten van gas", verklaart Jetten. "Dat kan een gemeente zijn, een provincie of een heel landsdeel."