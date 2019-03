Bijna 47.000 hectare natuur in Drenthe

De natuur in Drenthe is sinds 1996 met 11,5 procent toegenomen (Foto: RTV Drenthe/Edwin Kikkers)

Drenten maken zich vaak zorgen over de toekomst van het Drentse landschap. Toch blijkt dat onze provincie 11,5 procent aan natuur erbij heeft gekregen sinds 1996. Daarnaast heeft Drenthe, op Gelderland na, de meeste natuur van de Nederlandse provincies.

Met bijna 47.000 hectare en 17,5 procent aan natuur, staat Drenthe relatief op de tweede plaats van de provincies. Het Centraal Bureau voor de Statistiek bekeek met behulp van luchtfoto's en kaartmateriaal naar de verdeling van het Nederlandse landschap.Het CBS keek naast de totale natuur, ook naar de hoeveelheid bos, droge heide, grasland en duinen en natte heide, kwelders en rietlanden. Ook opvallend is dat Nederland 41,5 procent meer droge heide, grasland en duinen heeft ten opzichte van 1996.Gisteren werd bekend dat Drenten hun woonomgeving met een 8,1 waarderen, het hoogste cijfer van alle provincies. De Drenten gaven aan zich zorgen te maken over de toekomst van het landschap. Niet alleen vanwege de windmolendiscussie, maar ook over het verdwijnen van bloemen, vogels en insecten.