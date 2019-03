Zoek het uit! - Wie liggen er op de Joodse begraafplaats in Gees?

Wie waren deze mensen en waar woonden ze? Woonden ze misschien in het huis dat in Gees bekend staat als het Jeudenhoesien? Dat vroeg Roos Popken uit Emmen zich af en ze stuurde haar vraag naar Zoek het uit! Navraag bij de Historische Vereniging Klenckerheugte leert dat in 1796 de familie Soosman in Gees kwam. Een jaar later kochten ze een stukje grond net buiten het dorp om een begraafplaats aan te leggen.Mozes Simons was de eerste Simons in Gees en trouwde met Selina Soosman in 1864. Niet alleen zij, maar ook andere leden van familie Soosman lagen hier begraven. Vroeger lagen hier drie grafstenen, maar nu nog maar één.Het was vroeger niet zo dat na 25 jaar het graf geruimd werd. En zeker een Joods graf niet. Het ligt hier ook buiten het dorp zodat de eeuwige grafrust gegarandeerd kon worden.Roos Popken had gelijk. De familie woonde inderdaad in het Jeudenhoesien in Gees. Dat lag aan de rand van het dorp, want vader Soosman slachtte geiten en dat stonk schijnbaar behoorlijk.Binnen is nog de bedstee te zien waar Mozes Simons in heeft gelegen. Ook toen hij op zijn sterfbed lag. Hij was aangereden door de tram in Gees en overleed een paar dagen later.Wat is er daarna met de hele Joodse familie gebeurd? "Het is triest. Ze zijn bijna allemaal omgekomen in de concentratiekampen. Op een dochter na", aldus Jan Pier Cleveringa, van de Historische Vereniging Klenckerheugte.Die dochter heet Jet Simons. Zij is met haar vijf kinderen drie jaar na de Tweede Wereldoorlog naar Israël verhuisd. Maar elk jaar komt de familie terug naar die begraafplaats in Gees, om de doden te herdenken. Naar Joods gebruik wordt er dan een steentje op het graf gelegd.Heb je zelf een vraag waarvan je denkt: 'Zoek het uit!'? Stuur 'm in en wie weet gaan wij binnenkort op zoek naar het antwoord.