Oekraïense moeder: 'Russische pianolerares weigert mijn zoon nog les te geven'

De tienjarige Miroslav is niet langer welkom bij zijn van origine Russische pianodocente, zegt de vader van de jongen. De Oekraïense afkomst van de moeder zou hier de reden voor zijn. "Volgens de docente is Oekraïne een 'fascistisch land'."

Het was maandagmiddag rond kwart voor twee toen Miroslav net als altijd aanbelt bij zijn pianolerares. Er wordt niet opengedaan, ook niet als moeder Anna het even later probeert. "Later bleek dat de lerares 's ochtends om vijf uur een mail had gestuurd, waarin stond dat ze het lesgeven eerst naast zich neerlegt", zegt Jan.