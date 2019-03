Michael Chacón verlengt contract bij FC Emmen

Chacón speelde tot nu toe 23 eredivisiewedstrijden voor FC Emmen. Ook vorig jaar in de Jupiler League was de geboren Colombiaan een vaste waarde. Hij speelde een belangrijke rol in de promotiewedstrijd tegen Sparta. Eerst ging Chacón in de fout waardoor Sparta op 1-0 kwam. Even later maakte hij zijn fout goed door de 1-1 binnen te schieten."Ik heb verlengd omdat ik weet dat we met de groep en de club goed bezig zijn", zegt Chacón. "We hebben een hechte spelersgroep die samen voor handhaving wil strijden." Eerder deze week werd ook bekend dat Dick Lukkien zijn contract bij FC Emmen heeft verlengd tot 2021.