Vluchten Eelde - Kanaaleilanden in korte tijd volgeboekt

De nieuwe vliegroute van Groningen Airport Eelde naar Kanaaleiland Guernsey is geheel volgeboekt. De lijnvlucht werd in december toegevoegd. De Kanaaleilanden liggen in het Kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

“Er staan tien heen-en-weer vluchten gepland", zegt commercieel manager Bowy Odink. "Al die toestellen, waar 72 passagiers in kunnen, zijn helemaal vol geboekt.” Er komen dit seizoen geen vluchten meer bij. De eilanden hebben niet genoeg accommodaties voor meer toeristen dan er nu al komen. “Misschien dat daar volgend seizoen wel op geanticipeerd kan worden”, zegt Odink.“Het in korte tijd volledig volgeboekte seizoen geeft tevens een mooi signaal dat er vanuit de Noorderlingen veel vraag is naar nieuwe bestemmingen vanaf Groningen Airport Eelde.” Odink geeft aan te rekenen op Guernsey als bestemming in het volgende seizoen. Ook gaat het vliegveld zich inzetten om in de komende seizoenen meer routes aan te kunnen bieden.