'Alleen diftar zorgt voor vermindering restafval in Coevorden'

Als de gemeente Coevorden de afvaldoelen wil behalen, kan het niet om het diftar-systeem heen. Dat concludeert de rekenkamercommissie van de gemeente. De gemeente wil dat in 2024 100 kilo restafval per persoon wordt geproduceerd. Twee jaar geleden was dat nog 172 kilo per persoon.

Diftar is een moeilijk woord voor: betalen per keer dat je restafval laat ophalen. Dus elke keer dat je de grijze kliko aan de straat zet, moet je een bepaald bedrag betalen. In Nederland zijn er al veel gemeenten die dit systeem hanteren. Dat zou ervoor moeten zorgen dat mensen meer afval gaan scheiden en minder restafval verzamelen. Ideaal dus als je ervoor wil zorgen dat de hoeveelheid restafval omlaag gaat.

Maar één optie