Aantekening personeelsdossier van voormalig officier van justitie Agnes de Vries

Dat bevestigt het Openbaar Ministerie Noord-Nederland na berichtgeving van Dagblad van het Noorden . In januari was al door het Openbaar Ministerie Noord-Holland besloten dat ze niet vervolgd zou worden, maar er wel een disciplinaire maatregel zou worden getroffen.Het gaat om een verklaring van de buurvrouw van een kennis van een van de verdachten in de zaak Gees. Zij legde bij de politie als getuige een verklaring af, waarin ze aantoonbaar zou hebben gelogen. De vrouw kreeg van de politie de toezegging dat haar verklaring niet in het dossier zou komen. Maar de agenten moesten van de officier van justitie de verklaring toch toevoegen aan het dossier.De advocaten van de verdachten deden aangifte tegen De Vries, de opvolgende officier van justitie, een politiechef en twee betrokken agenten. Het OM besloot dat alleen De Vries en de twee agenten verdachten waren. Ondanks dat het OM Noord-Holland vindt dat er sprake is van een strafbaar feit, werden de drie niet strafrechtelijk vervolgd.De twee politieagenten die verantwoordelijk waren voor het afnemen van de valse verklaring, krijgen geen disciplinaire straf. Dit besloot de politieleiding naar aanleiding van een disciplinair onderzoek. De leiding erkende dat er professionele fouten zijn gemaakt."De fouten zijn door de twee politiemedewerkers erkend en er is lering uit getrokken", zegt een politiewoordvoerder. "De politieleiding hecht geloof aan de verklaring van de politiemedewerkers dat de fouten niet opzettelijk zijn gemaakt om de loop van het opsporings- en vervolgingsproces te beïnvloeden."De zaak Gees draait om een woningoverval in juni 2016 in Gees. Vier mannen worden verdacht van de gewelddadige overval waarbij Koert Elders om het leven kwam.