Gemeente weigert vergunning, zorginstelling Zorg Anders naar de rechter

"Terwijl die vergunning wel is toegezegd”, zei Martin Verbree van Zorg Anders. Hij stapte vandaag naar de rechter.De betreffende locatie van Zorg Anders is ingericht op begeleid wonen voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De kinderen kunnen om verschillende redenen niet thuis wonen. Aanvankelijk stond de gemeente positief over het initiatief in Annen."De gemeente staat open voor een creatieve invulling van lege panden”, zei een woordvoerder van de gemeente tegen de rechter. Ook dit kleinschalige en particuliere initiatief werd in eerste instantie positief beoordeeld. Op de locatie in Annen wonen maximaal vijf kinderen.Deze houding veranderde toen buurtgenoten bij de gemeente gingen klagen over de zorginstelling. Er werd geklaagd over geluidsoverlast, over taxibusjes die af en aan zouden rijden en over het regelmatig ophalen van een afvalcontainer.De situatie werd volgens de buurtbewoners onhoudbaar toen kinderen ook nog eens met stenen en planken over de tuinschutting begonnen te gooien.Een buurman kreeg een steen tegen de auto. "Ik heb aangeboden de schade te vergoeden”, zei Verbree, "Maar hier werd niet op ingegaan”. De meeste klachten hebben hem nooit bereikt, zei Verbree tegen de rechter. De buren die op zitting aanwezig waren, dachten hier anders over. "Alle klachten worden gebagatelliseerd. We worden niet serieus genomen”.Door deze situatie draait deze locatie van de zorginstelling nu zonder legale papieren. Wanneer de gemeente van de rechter gelijk krijgt, kan dat betekenen dat deze locatie dicht moet en moet verhuizen. De rechter doet binnen zes weken uitspraak.