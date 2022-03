Jetta Klijnsma: 'Ik hoop dat iedereen die stemgerechtigd is ook komt stemmen'

Ze noemt het een 'groot goed' dat iedereen vandaag zijn of haar stem kan uitbrengen op een politieke partij in de gemeente. "Op ons provinciehuis wappert de Oekraïense vlag en 's avonds kleurt het gebouw blauw-geel", verwijst Klijnsma naar de oorlog met Rusland. "Daar is een hele andere situatie dan in Nederland. Ik hoop dat iedereen die stemgerechtigd is ook komt stemmen. Kom op jongens, laten we koesteren wat we hier hebben."