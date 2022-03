Nieuwe burgemeester De Wolden maakt rondje langs alle stembureaus

Voor burgemeester Inge Nieuwenhuizen van De Wolden zijn het de eerste gemeenteraadsverkiezingen. In december vorig jaar werd ze benoemd als burgemeester. Zelf heeft ze gisteren al gestemd, vandaag maakt Nieuwenhuizen een rondje langs alle zeventien stembureaus in de gemeente.

"Het bevalt prima", zegt ze. "Het is natuurlijk een hele belangrijke dag. Een belangrijke dag voor de democratie. Zeker als we zien hoe de situatie in de wereld is, weten we weer hoe belangrijk dit democratisch recht is."

"Ik vind het belangrijk mensen te stimuleren om te gaan stemmen. De Wolden is een uitgestrekte gemeente, met zeventien stembureaus geven we mensen zoveel mogelijk kans om te gaan stemmen. De leden van het stembureau vinden het leuk om hier te zijn. Ze onderkennen het belang van verkiezingen. En voor mij is het natuurlijk spannend met welke collega's ik de komende vier jaar te maken krijg. Maar ik heb er vertrouwen in dat de kiezer de beste keuze maakt."

Nog vijftien te gaan

De vorige verkiezingen was het opkomstpercentage 60 procent in De Wolden. "Ik vertrouw erop dat het dit jaar ook weer goed is. De mensen konden de afgelopen twee dagen ook al stemmen, en daardoor wat veiliger, want corona is nog steeds onder ons."