Op 1 april is het 25 jaar geleden dat de Gemeentepolitie Emmen opging in de regionale politie. De hoogste tijd om elkaar eens weer te treffen, samen herinneringen op te halen en mooie verhalen te vertellen.

Dat gebeurt vandaag in Emmen. Op Tjak deelt in de nostalgie en gaat in gesprek met een aantal reünisten.