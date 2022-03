Kijk terug: Verkiezingsdebat gemeente Emmen

Nog één dag tot de officiële verkiezingsdatum, en dat betekent ook dat de RTV Drenthe-debatreeks tot een eind komt. De dertien lijsttrekkers in Emmen verzorgden het slotakkoord, in een laatste poging om kiezers te overtuigen.

Er werd gedebatteerd over twee thema's: woningbouw rond het Rensenpark en de vraag of dorps- en wijkraden in de gemeente over een eigen budget moeten beschikken.