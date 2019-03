Bekerkraker HZVV - VV Hoogeveen live op TV Drenthe

De wedstrijd HZVV-Hoogeveen is een echte stadsderby (foto: RTV Drenthe)

De Hoogeveense voetbalderby HZVV tegen VV Hoogeveen in de vierde ronde van de Noordelijke districtsbeker is vanavond live te zien op TV Drenthe. De wedstrijd begint om acht uur.

Beide ploegen doen het erg goed in de competitie. HZVV staat bovenaan in de zaterdag eerste klasse. VV Hoogeveen strijdt in de zondag hoofdklasse ook mee om de titel.Beide ploegen weten dat een bekerwedstrijd tegen de aartsrivaal een wedstrijd op zich is.Kijk hieronder naar de voorbeschouwing.