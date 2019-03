Klimboom voor Emmer leeuwen, olifanten krijgen nieuw zand

In januari liet interim-directeur Erik van Engelen weten dat hij de dieren beter zichtbaar wil maken. Bovendien moeten er meer 'spannende' dieren bij komen, die een nieuw publiek naar de dierentuin trekken en voor betere cijfers zorgen op vergelijkingssites als Zoover en TripAdvisor. Want met een zes als cijfer is het publiek gemiddeld gezien niet bijzonder enthousiast.Bezoekers van het park krijgen tot het weekend geen leeuwen te zien. De dieren zitten binnen vanwege de werkzaamheden. In het leeuwenverblijf komt een grote eikenboom te staan, met daarin een takelsysteem. De boom is bedoeld om in te spelen en om de dieren te voeren.“Zo willen we de leeuw uitdagen tijdens het voeren en hebben we er een attractie voor zowel de leeuw als de bezoekers bij”, zegt dierenverzorger Wybo Walstra van Wildlands.“Een leeuw is van nature erg lui. In het wild vangen ze een prooi en vervolgens hebben ze geen enkele reden meer om actief te zijn”, vervolgt Walstra. Eens in de tien dagen krijgen de leeuwen in Emmen daarom een groot karkas. Door het vlees in de boom te hangen wil het dierenpark meer uitdaging creëren, hoewel de leeuw niet als een klimgeit bekend staat. Volgens Walstra is dat geen probleem.“Leeuwen zijn misschien geen panters, maar ze kunnen best wel in bomen klimmen. Als je voor een leeuw vlucht en je klimt een boom in, dan komt ie heus wel achter je aan.”Naast een klimboom komt er ook een nieuwe schuilhut voor de dieren, waar de leeuwen in kunnen liggen en ook op kunnen klimmen. "In de nieuwe situatie zijn ze beter te zien voor het publiek. Bovendien hebben we er twee welpjes bij. Er zijn dit jaar daarom zeker meer leeuwen te zien", aldus Walstra.Tot het weekend zitten de leeuwen binnen. Daarna mogen zij met hun welpjes weer naar buiten. Wildlands gaat vervolgens aan het werk met het olifantenverblijf. De dikhuiden krijgen vers zand.De werkzaamheden aan het leeuwen- en olifantenverblijf maken onderdeel uit van een complete opknapbeurt. Eerder kreeg een aantal attracties, zoals de achtbaan en de safariwagens, al een beurt.