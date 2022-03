Kabinet wil kleine gas- en olievelden niet zelf opkopen

Het kabinet heeft geen plannen om de kleine gasvelden in Nederland op te kopen. Dat schrijft staatssecretaris Vijlbrief aan de Tweede Kamer, na vragen van SP-Kamerlid Sandra Beckerman. De NAM wil alle gas- en olievelden (behalve het grote Groningenveld en de gasopslagen bij Norg en Grijpskerk) verkopen. Dat zijn zo'n 100 plekken. Los van de opslag bij Norg, vallen daar ook de Drentse velden onder.

Eind vorig jaar opperde de Groningse gemeente Westerkwartier om de Staat die velden op te laten kopen. Op die manier biedt dat inwoners duidelijkheid. "We zitten niet te wachten op een partij die het veld leegpompt en het niet zo nauw neemt met de afhandeling van de schade", zei wethouder Westra tegen RTV Noord . "Dan heb ik liever dat de Staat verantwoordelijkheid neemt. Onze inwoners hebben wat dat betreft al genoeg voor de kiezen gehad."

Die suggestie van Westerkwartier neemt het kabinet dus niet over, schrijft Vijlbrief . "De NAM heeft geconcludeerd dat door de beperkte ruimte die zij zien om verder te investeren in de zogeheten kleine velden, zij het beter achten dat deze bedrijfsonderdelen overgenomen worden door een operator die meer investeringsruimte heeft. Het kabinet heeft geen plannen om de gasvelden te kopen."

In opdracht van de gemeente Westerkwartier doet de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar de gasvelden. Het moet onder meer duidelijk worden hoeveel gas er nog in de grond zit, hoeveel dat oplevert, voor welke partijen een eventuele aankoop interessant is én wat een verkoop betekent voor de afhandeling van eventuele schade.