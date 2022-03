FC Volendam na vernielingen: 'Verloren de wedstrijd en ons fatsoen'

Zakelijk directeur Richard de Weijze meldt op de website van FC Volendam dat het niet des Volendams is om frustraties op deze manier te botvieren: "Het is treurig om naderhand te constateren dat enkele onverlaten schade hebben toegebracht aan het bezoekersvak. De raddraaiers maken meer kapot dan alleen materiële schade. We verloren niet alleen de wedstrijd, maar ook een stuk van ons fatsoen."