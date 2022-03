Taakstraf en rijontzegging geëist voor zwaar ongeval in Emmen

Voor het veroorzaken van een ernstig ongeval op de Houtweg in Emmen is tegen een 22-jarige Emmenaar een taakstraf van 240 uur geëist. De officier van justitie vindt ook dat de man een rijontzegging van twee jaar opgelegd moet krijgen.

De man bestuurde op 31 mei 2019 de auto van zijn stiefvader en raakte in een flauwe bocht in een slip. Hij raakte niet alleen zelf gewond, maar ook drie inzittenden liepen ernstig letsel op.

Veilig thuis

De man zat die avond met vrienden op een terras in Emmen. Rond middernacht stapte hij achter het stuur en beloofde twee bekenden en een vriendin veilig thuis te brengen. In een flauwe bocht vanaf de Boermarkeweg ging het mis. Hij raakte de macht over het stuur kwijt, botste tegen een lichtmast en de wagen kwam tollend in de berm terecht. Hij raakte bekneld in de auto. De drie anderen liepen snijwonden, kneuzingen en hersenletsel op. Een van hen had een gebroken schedel, gebroken jukbeen en -kaak. Hij werd direct daarop geopereerd.

'Slechts twee biertjes'

Volgens de officier van justitie reed de man onder invloed van alcohol en veel te hard de Houtweg op. Uit het bloedonderzoek bleek dat hij als beginnende bestuurder vier keer meer had gedronken dan is toegestaan. De man ontkende dit. Hij had slechts twee biertjes gedronken. "Het is beter om helemaal geen alcohol te drinken als je nog moet rijden. Zeker als je net een rijbewijs hebt", zei de rechter.

Dat er te hard is gereden, was volgens de aanklaagster wel duidelijk: "De auto was totaal vernield, de lichtmast was uit de grond getrokken. De ravage was enorm." Inzittenden zeiden direct na het ongeval tegen de politie dat er te hard was gereden. Een van hen had gezien dat de kilometerteller de 120 aantikte. De bestuurder zou hiervan een foto hebben gemaakt. De man ontkent dit: "Zoiets doe ik nooit". De foto die zou zijn gemaakt, is nooit gevonden.

Onvoorzichtig rijgedrag

De officier van justitie verwijt de man zeer onvoorzichtig rijgedrag. Een celstraf zou passend zijn geweest, maar de omstandigheden spelen ook een rol. De aanklaagster hield in haar strafeis rekening met het tijdsverloop. De Emmenaar is niet eerder veroordeeld. Hij heeft een vaste baan, die hij nodig heeft om de verzekering terug te kunnen betalen.