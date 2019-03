Statenboodschap aan Wiebes: geen extra gaswinning in Drenthe

Alle partijen in de provincie steunen een motie hiervoor.Provinciale Staten maakt zich opnieuw zorgen nu gasproducent Vermilion in de zuidwesthoek versneld meer gas wil winnen en de NAM in twee gasvelden de winning wil intensiveren. Volgens de Staten ontstaat hiermee het beeld dat Drenthe Groningen gaat compenseren.De Drentse politiek sprak zich al eerder uit tegen meer winning in de kleine gasvelden.Bij de NAM zijn het velden die al in een zogenaamde concessie zitten, maar tot op heden niet in exploitatie zijn genomen. De velden liggen in de buurt van Assen, in Noord Overijssel en in Friesland . In totaal heeft de NAM dertig kleine gasvelden in Drenthe, waarvan er dertien in gebruik zijn.Bij Vermilion gaat het om verhoging van de gaswinning uit het Diever gasveld. Vermillion wint uit dat veld al gas en heeft toestemming voor 1,3 miljard kuub. Maar het Canadese bedrijf wil versneld meer gas winnen : 3,1 miljard tot 2034. Simpelweg omdat er meer in de bodem zit dan gedacht.Volgens Statenleden Klaas Neutel (CDA) en Hans Kuipers (GroenLInks) is er veel onduidelijkheid bij omwonenden. Volgens Neutel is de NAM is niet duidelijk over wat ze nu echt gaan doen. De topman zegt meer winnen, terwijl een woordvoerder laat weten dat er juist geen sprake is van extra winning maar van het leeghalen van de laatste restjes van een gasveld.“Wat de NAM schrijft over draagvlak stelt ons ook niet gerust. Als er een aardbeving komt van drie op de schaal van Richter dan stoppen ze. Maar is één aardbeving van drie erger dan twee aardbevingen van twee op de schaal van Richter?”Volgens Kuipers is het draagvlak-argument van de NAM onzin. “Er is geen draagvlak bij de omwonenden. Laat de NAM gewoon zeggen: we hebben het gas nodig en gaan het winnen. Punt. Of er mee stoppen.” Kuipers maakt zich vooral druk om Vermilion: “ D at bedrijf communiceert erg slecht en volgens omwonenden communiceert het zelfs helemaal niet.”Ook wezen diverse Statenleden er op dat er nog steeds geen regeling is voor schade door gaswinning uit kleine velden. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra zit ook te wachten op die regeling en volgens hem kan die ieder moment uit Den Haag komen.Provinciale Staten is er duidelijk over: geen extra gaswinning in Drenthe om Groningen te compenseren, duidelijkheid naar inwoners waar en hoeveel gas er gewonnen wordt en de komst van een goede schaderegeling.