Kunstenares in de dop maakt schilderij van... 6289 pistachenotendopjes

"Vroeger mocht ik de nootjes niet eten, omdat ik er allergisch voor was", vertelt de Ericaanse (22). "Ik groeide over die allergie heen en toen ik het dus mocht eten vond ik het zo lekker, dat ik er heel veel van at."De dopjes bewaarde ze in potjes. Tamara vond dat zo leuk staan, dat die potjes op een plank aan de muur kwamen. Daar fleurde haar studentenkamer in Groningen flink van op. "Maar toen dacht ik: daar kan ik eigenlijk wel iets meer mee. Dat resulteerde in dit schilderij."Het kunstwerk is inderdaad een schilderij te noemen, omdat alle dopjes geverfd zijn. Op de tafel staan zo'n tien potjes in de tinten van de luipaard, waaronder het groen van zijn ogen. Al met al was het een tijdrovende klus. "Ik ben er vier weken lang elke dag mee bezig geweest. In totaal kostte het me zo'n 150 uur. Het schilderij bestaat uit precies 6289 dopjes.""Het moeilijkst waren de ogen", legt Tamara uit. In laagjes van boven naar beneden plakte ze met lijm de dopjes vast op het bord van 1,20 meter bij 1,20 meter. "Ik begon bovenaan en werkte zo horizontaal naar beneden, maar de ogen zijn natuurlijk rond, dus dat was wel lastig. Het is gelukkig goed gelukt."Omdat de dopjes half over elkaar zijn geplakt is er een bepaalde stroming van de vacht zichtbaar. "Ook daar moest ik rekening mee houden. Zo krijgt de kop echt zijn ronde uitstraling", aldus de kunstenares in de dop.Ze hoopt het kunstwerk uiteindelijk ergens te kunnen exposeren of te verkopen. "Ik denk wel dat het in een grote ruimte moet staan, omdat je juist van een afstand de luipaard ziet en van dichtbij de pistachedopjes. Ik wil graag worden toegelaten op de kunstacademie en dit kunstwerk komt zeker in mijn portfolio dat ik daarvoor moet inleveren", vertelt Tamara.Ruim zesduizend pistachenoten kosten natuurlijk een vermogen, maar gelukkig hoefde Tamara niet alles in haar eentje op te sparen. Vrienden en familie hielpen haar erbij. Toch zijn meer pistachedopjes altijd welkom. "Ik bedenk wel weer een ander kunstwerk dat ik met deze dopjes kan maken."