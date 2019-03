Wind zorgt voor problemen op bouwplaats in Assen

De brandweer schoot te hulp op een bouwplaats in Assen (foto: Van Oost Media)

De harde wind heeft vanmiddag in Assen voor problemen geleid op een bouwplaats.

Bij een complex aan Het Kanaal ontstond een probleem met een kozijn. De brandweer moest komen om de omgeving weer veilig te maken.De hele dag is het al onstuimig in onze provincie. Er staat een krachtige westenwind met windvlagen die snelheden van 75 kilometer per uur kunnen bereiken.De komende dagen houdt de krachtige wind aan en het blijft flink regenen. Alleen morgenmiddag kan de zon zich wat laten zien.