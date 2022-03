Optimisme over dorps- en wijkbudgetten in Emmen, maar 'niet zomaar pot geld geven'

De Emmer lijsttrekkers zijn positief over een eigen begroting voor wijk- en dorpsverenigingen in de gemeente, maar er is verdeeldheid of hiervoor meer geld beschikbaar moet komen. Meerdere partijen willen dat, andere zijn terughoudend.

De grootste partij, Wakker Emmen, vindt een half miljoen euro dat nu jaarlijks beschikbaar is, al 'serieus geld', meldt lijsttrekker René van der Weide. Hij kijkt positief tegen de burgerbegrotingen die zijn opgetuigd in Emmerhout en Nieuw-Dordrecht. "Daar zien we heel veel goede dingen, dus ik vind het absoluut een middel om te kijken of we dit breder in kunnen zetten."

Dat betekent niet dat Van der Weide meer geld wil investeren in dorps- en wijkraden, die daarmee zelf kunnen investeren. "We moeten ook maatwerk bieden, want de ene vereniging zit er wel op te wachten, de ander niet." Bovendien moet er iets van controle blijven op de uitgaven, vindt hij. "Zodat we weten of het aan de goede dingen wordt besteed. Je kunt niet zomaar een pot met geld geven en zeggen: red je er maar mee."