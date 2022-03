Weinig animo voor nieuwbouw in Rensenpark: 'Een heel slecht plan'

Maar als er al gebouwd wordt, dan zal dat weinig of helemaal geen winst opleveren, zegt Wakker Emmen. "Je mag blij zijn als je een klein plusje overhoudt. Je moet alles bouwrijp maken en riolering, kabels en leidingen aanleggen. Wat mij betreft steken we geen energie meer in deze discussie. Laten we zorgen dat we gas gaan geven voor starters en mensen die oud willen worden in hun eigen dorp of wijk. Er zijn genoeg locaties waar woningbouw kan worden gerealiseerd, maar niet in het Rensenpark."