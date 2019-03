'Je wordt opgeleid tot leerkracht, niet tot administratief medewerker'

Zo ook juf Manon Gengler. In een razend tempo legt ze de schriften op tafel en schrijft ze de laatste dingen op het bord. Een boek gaat vervolgens mee naar het kopieerhok."Ik kopieer de toets voor volgende week, dan heb ik dat alvast gedaan. Maar nu moet ik toch wachten, dus ga ik ondertussen koffie zetten." In de tussentijd wordt de vaatwasser uitgepakt en bespreekt Gengler met directeur Maria Hoving andere lopende zaken. Dan weer in snel tempo terug naar het lokaal om de boodschappentas vol rapporten en mappen uit te pakken. "Die heb ik thuis ingevuld, daar is het rustig.""Die werkdruk, met alles wat erbij komt kijken, die moet omlaag", zegt directeur Maria Hoving. "De essentie is lesgeven. Daar word je voor opgeleid, niet tot administratief medewerker."Meester Henk Odding staat 34 jaar voor de klas. "Het vak is veranderd. Er komt veel meer bij kijken, meer vergaderingen, meer cursussen, meer administratie. Ik ga zeker staken, ja."De leerkrachten doen mee aan de landelijke onderwijsstaking. Daarbij worden zo'n 40.000 mensen op het Malieveld in Den Haag verwacht voor een grote protestmanifestatie. Inzet in het basisonderwijs is meer geld voor minder werkdruk, kleinere klassen, en meer leerkrachten. En voor de ondersteunende medewerkers zoals de onderwijsassistenten, conciërges, en directiefuncties moet er meer salaris komen.Minister Arie Slob maakte al miljoenen euro's vrij, maar dat is in de ogen van de medezeggenschapsraad niet genoeg. "Dat is een klein bedrag. We hebben meer geld nodig voor kleinere klassen en meer docenten zodat ze meer tijd hebben om les te geven", zegt voorzitter Jurgen Geuzinge. "Ik heb liever ook dat mijn drie kinderen naar school gaan vrijdag, maar ze staken niet voor niets.""Ik ben één van de enige twee meesters hier in Borger-Odoorn", zegt hij. "Het vak van de toekomstige meesters moet weer aantrekkelijk worden gemaakt. Dat zij denken: 'Ja, ik ga ervoor'. In plaats van door het negatieve te laten weerhouden.""Ik maak me wel zorgen", zegt Hoving. "Het imago moet verbeterd worden. We hebben nu bij ziekte altijd een invaller kunnen vinden, maar dat gaat wel moeizaam. Ik ben bang dat dat niet zo blijft."En of minister Arie Slob om gaat? "Het blijft een geldkwestie. De geldkranen zitten erg dicht", vertelt de meester. "Ik hoop dat het effect heeft, als er maar genoeg mensen heen gaan."