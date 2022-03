Ruzie om legoblokje: OM eist cel- en werkstraf tegen vader om ‘slagveld’ bij Hof van Saksen

"Wat een gezellige verjaardag moest worden voor een familie, is uitgelopen op een slagveld." Dat zei de officier van justitie vanmiddag tijdens een strafzaak bij de rechtbank in Assen, die het gevolg was van een ruzie tussen twee families in een restaurant van vakantiepark Hof van Saksen in Nooitgedacht.

Medewerkers beschreven de situatie in het restaurant op de avond van 29 juni 2019 als "totale chaos". Het ging mis nadat een meisje van 9 en een jongetje van 8 jaar oud ruzie kregen om een legoblokje in de speelhoek van het restaurant. Het jongetje gaf daarna de moeder van het meisje een grote mond, waarop de vrouw zei dat het kind "zijn bek moest houden".

Daarna leek de zaak gesust. Maar toen de familie van het meisje, dat een weekend in het vakantiepark was om de verjaardag van haar oma te vieren, het restaurant wilde verlaten, sprak de moeder van het jongetje de moeder van het meisjes nog een keer aan. Beide partners kwamen erbij en even later werd er gevochten en vlogen glazen en legoblokjes in het rond.

180 uur werkstraf

De 70-jarige oma en haar zoon liepen steek- en snijletsel op. Als veroorzaker wijst het Openbaar Ministerie een 44-jarige man uit Nieuwegein aan. Volgens de officier van justitie heeft hij de twee met een mes, waarmee hij op dat moment zijn voorgerecht zat te eten, gestoken.

De officier eiste 180 dagen celstraf, waarvan 163 voorwaardelijk tegen hem. De Utrechter zat na zijn aanhouding in juni 2019 zeventien dagen vast en hoeft wat de aanklaagster betreft niet terug de cel in. Daarnaast eiste ze 180 uur werkstraf tegen hem. Ze vindt dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan twee pogingen tot zware mishandeling en betrokkenheid bij openlijk geweld tegen de andere familie door te slaan en te stompen.

De hulpdiensten rukten massaal uit naar Hof van Saksen die avond. De man die gestoken was, had een slagaderlijke bloeding in zijn bovenarm en zijn 70-jarige moeder had een diepe snijwond van acht centimeter in haar schouder. Haar dochter, de moeder van het meisje dat met lego speelde, werd onder meer aan haar haren getrokken, vastgegrepen en meerdere keren geslagen.

'Mes en vork nog in handen'

De man uit Nieuwegein en zijn vriendin, de ouders van het 8-jarige jongetje, werden opgepakt. De zaak tegen de vrouw, die ook klappen zou hebben uitgedeeld, is door het Openbaar Ministerie geseponeerd, waardoor haar vriend vandaag alleen terechtstond. Hij ontkent dat hij bewust iemand heeft gestoken of gesneden.

Volgens de Utrechter kreeg zijn vriendin een duw van een man uit de andere familie en snelde hij er toen naartoe. "Ik had mijn mes en vork nog in mijn handen, omdat ik net was begonnen aan mijn carpaccio", aldus de man. "Wij werden belaagd. Ik was angstig en heb me verweerd. Wij waren met een vriendin van mijn partner, twee bejaarden en zes kinderen. Ik ben voor de kinderen blijven staan."

Volgens de andere familie was hij juist de agressor. De man uit Nieuwegein ontkende niet dat hij de oma van de andere familie met het mes heeft geraakt. "Maar dat was beslist niet de bedoeling", zei hij erbij. De 70-jarige vrouw kwam er juist bij om de boel te sussen, vertelde ze later bij de politie. Zij, haar kinderen en kleinkinderen eisen in totaal ongeveer 10.000 euro schadevergoeding van de verdachte.

Openlijk geweld

Volgens zijn advocaat moet de man worden vrijgesproken van de pogingen tot zware mishandeling. Dat de man als enige moet terechtstaan voor openlijk geweld, vindt de advocaat ook niet kloppen. "Daar heeft de andere familie zich ook schuldig aan gemaakt. Zij hebben met glazen gegooid, vertellen getuigen. Daarnaast is de zaak tegen zijn vriendin geseponeerd, terwijl het een exact gelijke zaak is."