Advocaat Achilles 1894: Onduidelijk waar al het geld gebleven is

Advocaat Jan Maarten Pol is door Achilles in de arm genomen om de zaak te onderzoeken. Volgens hem is er de afgelopen tijd veel geld zonder goede verklaring verdwenen."Er zijn bedragen betaald en verschoven naar plekken zonder dat daar uitleg over is geweest. Er is bijvoorbeeld geld overgemaakt naar de rekening van de penningmeester zelf en er is geld gepind, waarvan onduidelijk is waar dat is gebleven", zegt Pol.Daarnaast heeft de penningmeester volgens Pol verzuimd belastingaangifte te doen en het kasboek bij te houden. "De Belastingdienst legt dan vanzelfsprekend boetes op en die schade moet wel betaald worden. Uit al deze zaken is de conclusie getrokken dat hij zijn werk niet goed heeft gedaan."De voetbalclub heeft inmiddels een financieel gat van ongeveer een ton. Hoeveel van dat geld onvindbaar is, weet Pol nog niet. Het onderzoek ligt nu bij een accountant en de resultaten ervan worden tegen het eind van de maand verwacht. "Dan krijgt de penningmeester nog één keer de kans om uitleg te geven."De advocaat denkt dat het in dit soort zaken lastig wordt het geld terug te krijgen. "Van diefstal wil ik in dit geval nog niet spreken, maar in het algemeen hebben mensen geldnood en dan doen ze gekke dingen. Een vonnis wordt dan niet lastig, maar het geld terugkrijgen is een ander verhaal."