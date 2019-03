Kinderen trotseren de regen tijdens de Nationale Boomplantdag in De Kiel

Op veel plekken werd het boompjes planten afgelast, maar in de gemeente Coevorden ging het gewoon door. Op een braakliggende akker in De Kiel moesten de boompjes de grond in."Het zit een klein beetje tegen voor de kinderen", legt Kruidhof uit. "Maar voor de bomen is het prima weer. Bomen moet je planten met de regen, dat is de beste periode." De kinderen zijn tot op de draad doorweekt door het hemelwater, maar hebben plezier. Na het planten wordt er wat met modder geklierd; als je toch al vies en nat bent, dan maakt dat niets meer uit."We zijn hier vandaag niet alleen maar aan het bomen planten, maar de kinderen gaan een hele cirkel rond met allerlei activiteiten", vertelt Kor Huiting, voorzitter van de Boomfeestdag. Naast het planten van het plantgoed gaan groepen kinderen het bos in om broodjes te bakken, een insectenhotel te bouwen en allerlei andere activiteiten te doen. "​Het is maar een klein stukje natuurlijk, maar het heeft een enorme impact dat al die kinderen bomen gaat planten. Dat is hartstikke goed voor onze aarde", meent Huiting."Ik weet zeker, die kinderen komen terug", vertelt Kruidhof overtuigd. "Dat boompje wordt groot en later zijn ze misschien getrouwd, hebben zelf kinderen en zeggen: 'we gaan naar de boom die ik ooit geplant hebt.'" Huiting is het daarmee eens. "Ik heb er zelf één geplant en dat was zestig jaar geleden en ik weet nog precies waar die boom staat. Dát zie je bij heel veel kinderen."