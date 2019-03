Blauw wint van Rood: Hoogeveen na penalties te sterk in bekerclash

Het vuurwerk was in de eerste helft niet op het veld, maar ernaast. De spelers werden bij het betreden van het veld verwelkomt door een prachtig vuurwerk. Op het veld viel er lang niet zo veel moois te zien. HZVV was iets beter en kreeg een paar kansen, maar gescoord werd er niet door de roden.De eerste echte kans voor Hoogeveen was wel direct raak. Daniel Manning stond op de goede plek om de voorzet van Saber Hendriks binnen te tikken. Voor rust werd er niet meer gescoord, zodat beide ploegen met een 0-1 stand de kleedkamer opzochten.Het beeld van de eerste helft veranderde aanvankelijk in de tweede helft niet. HZVV had meer balbezit, maar grote kansen leverde het niet op.Wel werd het grimmiger op het veld en mocht met name Kjelt Engbers blij zijn dat hij slechts geel kreeg na inkomen met gestrekt been.Invaller Yoran Popovic kreeg in de 75ste minuut de grootste kans op de gelijkmaker, maar de spits kreeg zijn voet niet goed achter de bal. Aan de andere kant kreeg Engbers nog een grote kans op de 0-2, maar de oud speler van FC Emmen miste.Toen iedereen al dacht aan een overwinning viel drie minuten voor tijd toch nog de 1-1. Andy Kreeft wilde de bal wegschieten, maar verlengde de bal ongelukkig achter doelman Nick Borgman. Strafschoppen moesten uiteindelijk de beslissing brengen.De spelers van Hoogeveen bleken koelbloediger dan die van HZVV. De roden misten er twee, terwijl de blauwen alle penalty's in het doel schoten. Hoogeveen gaat door naar de volgende ronde, HZVV ligt eruit.