Russische agressie toont wrange gelijk van oud-ambassadeur De Vos van Steenwijk uit de Wijk

In een 'zeer ongebruikelijke' persoonlijke brief aan premier Kok, waarschuwde ambassadeur De Vos van Steenwijk al in de jaren negentig voor Russisch onbegrip voor NAVO-uitbreiding. Nu ziet de inwoner van de Wijk op een wrange manier dat zijn analyse juist was. Maar dat Rusland ooit zo agressief zou worden, had zelfs hij niet kunnen voorspellen.

"Dat heb ik zeker niet zien aankomen", zegt Godert Willem baron de Vos van Steenwijk over de Russische militaire invasie in Oekraïne. De Vos van Steenwijk was ambassadeur in Moskou tussen 1993 en 1999 en, hoewel hij al weer heel wat jaren weg is, volgt hij de situatie nauwgezet. "Ik geloof dat zelfs goedingelichte diensten in het Westen tot voor heel kort niet hebben zien aankomen dat het de huidige omvang zou krijgen."

Ambassadeur

In de voorkamer van het monumentale huis Voorwijk in de Wijk haalt de oud-ambassadeur herinneringen op aan zijn Russische tijd. 'Ongebruikelijk lang' diende hij het Nederlandse belang in Rusland en in zeven voormalige Sovjet-landen. Het is het sluitstuk van een lange internationale carrière. De in Berlijn geboren baron (1934) werkte voor het NRC in India, waarna zijn diplomatieke loopbaan begon. In 1983 werd hij ambassadeur in Boedapest, daarna volgden Jakarta en Ottawa om in Moskou te eindigen. "Een razend interessante tijd", noemt hij het.

In Moskou arriveert hij met zijn vrouw Clara Jacqueline Leila Louise barones van Pallandt. Hij krijgt er Russische les van de kleindochter van voormalig Sovjet Unie-leider Nikita Chroetsjov. Zijn echtgenote heeft die lessen niet nodig, want zij kent de taal nog uit haar jeugd. "We sliepen in hetzelfde bed als mijn schoonouders, want mijn schoonvader was in de Stalintijd ambassadeur in Moskou. Die tijd heeft mijn vrouw als tiener meegemaakt."

Het zijn onvergelijkbare periodes. "Als ik hoor hoe dat ging in de tijd van mijn vrouw in de Stalintijd, dan kon je niet eens met Russen op straat praten. Zij heeft een keer een sinaasappel aan een oud Russisch vrouwtje gegeven, meteen kwam er een agent en die pakte die sinaasappel af."

"De jaren die ik daar gediend hebt, waren van een geweldige openheid en nieuwsgierigheid naar het Westen. De mensen waren zeventig jaar lang van de buitenwereld afgesneden en opeens ging alles open", schetst hij het beeld na de val van de Sovjet-Unie. "Er was een geweldige euforie in Rusland. Je merkte hoe die mensen ook snakten naar rechtstreekse contacten." Een ideaal instapmoment voor een ambassadeur dus. "Een 'window of opportunity', er lag een geweldige mogelijkheid om dingen op te bouwen."

Spanningen

Maar gedurende zijn ambassadeurschap zag de baron op geopolitiek een minder optimistisch beeld ontstaan, met name veroorzaakt door een volgens hem ongepaste jubelstemming. "Het is eigenlijk achteraf bekeken verbazingwekkend hoe naïef euforisch de westelijke politiek reageerde op het feit dat opeens het ijzeren gordijn was opgetrokken", zegt de oud-ambassadeur.

Volgens hem was er een gebrek aan kennis en historisch besef van wat er achter dat gordijn allemaal had afgespeeld. "Men wist zo weinig, er was veel hoerageroep. Opeens werd in Washington verklaard: 'We hebben de Koude Oorlog gewonnen.' Maar wat betekent dat? Dat was een hoogst misleidende tijd. We hadden helemaal niet de Koude Oorlog gewonnen, de Sovjet-Unie had de koude oorlog verloren. Dat is een heel ander uitgangspunt."

Volgens De Vos van Steenwijk werd in de overwinningsroes besloten de NAVO verder uit te breiden. "De NAVO was in het leven geroepen om de Sovjet-Unie het hoofd te bieden. Nu de Sovjet-Unie er niet meer was, moest je uitleggen waarom je dan nog de NAVO moet hebben. Waartegen?", legt hij uit. De noodzaak om het bondgenootschap uit te breiden, werd volgens De Vos van Steenwijk niet duidelijk uitgelegd.

De brief aan Kok

"Ik kan met heel goed herinneren dat minister-president Kok in 1996 voor een officieel bezoek naar Rusland kwam", leidt de oud-ambassadeur de meest opmerkelijke periode van zijn ambassadeurschap in. Wim Kok zat aan tafel met de Russische premier Viktor Tsjernomyrdin.

"Die heeft precies deze vraag gesteld heeft: 'Meneer Kok, u praat de hele tijd over NAVO-uitbreiding. Maar tegen wie?'" De Vos van Steenwijk herinnert zich dat Kok antwoordde dat het niet tegen iemand gericht was, maar dat Kok aankwam met een verhaal over democratische waarden. "Hij werd door Tsjernomyrdin flink de mantel uitgeveegd. Toen wij naar het vliegveld reden zei Kok: U moet mij toch eens vertellen, kunnen wij iets doen om die Russische argwaan en het Russische verzet tegen de NAVO-uitbreiding op te vangen?"