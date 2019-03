Verbouw dorpshuis Nieuw-Schoonebeek: "De gemeente houdt ons aan het lijntje'

De gesprekken tussen de gemeente en de werkgroep die over de verbouwing gaat, lopen stroef. "Het voelt alsof we aan het lijntje worden gehouden door de gemeente", vindt voorzitter Johnnie Herbers van het dorpshuis.Deze maand hadden de werkzaamheden al afgerond moeten zijn, maar volgens de laatste planning starten ze nu in september. "Financieel zijn we er al lange tijd uit. We hebben de gemeente gevraagd om een bestek te maken, maar dat duurt zo lang", zegt Herbers."De gemeente lijkt andere prioriteiten te hebben. Maar we hebben binnenkort weer een gesprek en hopelijk komt daar nu wat uit."Het dorpshuis moet een nieuwe dakbedekking krijgen. Daarnaast wordt de binnenkant onder handen genomen. Zo moet een toiletgroep verhuizen en komen er enkele nieuwe vouwwanden in. Dit wordt door de gemeente betaald. De inrichting van het dorpshuis, dat stamt uit 2006, komt voor rekening van het dorp zelf.