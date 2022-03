Op een zonnepark aan de Zuidelijke Tweederdeweg in Nieuw-Buinen is vanmiddag brand uitgebroken.

In eerste instantie was onduidelijk wat er precies in brand stond en kon de brandweer daarom niet met water blussen. Nadat bleek dat het niet om een lithium-ion batterij ging, kon er alsnog de waterspuit op. Brandweerlieden probeerden in de tussentijd te voorkomen dat de rook zich zou verplaatsen door een nevelgordijn te creëren.