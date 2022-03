Drenthe wil miljoen euro vrijmaken om woningen van eigenaren met laag inkomen te isoleren

Voor Drentse woningeigenaren met een laag inkomen wil de provincie Drenthe een subsidie in het leven roepen, zodat zij hun woning beter kunnen isoleren. De provincie wil hier in totaal een miljoen euro voor beschikbaar stellen.

"Veel Drentse huishoudens dreigen financieel in de knel te komen door de stijgende gasprijs", zegt gedeputeerde Tjisse Stelpstra. Daarom wil hij een extra subsidie in het leven roepen, waarmee 400 woningen geïsoleerd kunnen worden. De subsidie is bedoeld voor de kosten voor spouwmuur- en vloerisolatie. De provincie gaat uit dat gemiddeld per woning dit zo'n 2500 euro kost.