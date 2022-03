Dit zijn alle 1814 kandidaten op wie je kunt stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen

571 vrouwen, twee kandidaten die in het buitenland wonen en 70 mensen die Jan heten. Er kan in de provincie Drenthe op 1814 kandidaten gestemd worden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zij zijn verdeeld over 12 gemeenten en 36 partijen.

Als je alle kandidaten van alle twaalf de gemeenten optelt, kom je echter op 1818 kandidaten. Dat komt doordat vier kandidaten in twee gemeenten meedoen. Het gaat om drie kandidaten voor Forum voor Democratie en een van D66. Namens Forum voor Democratie doen Arjan Kleine, Vincent Vos en Robart de Jong alle drie mee in zowel Emmen als Hoogeveen. Arnoud Knoeff staat namens D66 op zowel de kandidatenlijst voor Midden-Drenthe als Westerveld.

Bekijk hieronder een visualisatie over de 1814 gemeenteraadskandidaten. Op de laatste slide kan je zelf aan de slag met de data. Zo kan je ze bijvoorbeeld groeperen of kleuren op partij, maar je kan de data ook op meerdere manieren zelf vormgeven. Tijdens alle slides kan je ook in- en uitzoomen. Ieder bolletje staat voor een kandidaat. Door erop te klikken, of er met de muis overheen te gaan, krijg je meer informatie over deze kandidaat te zien.

Man/vrouw

Een meerderheid van de kandidaten is man. Van de 1814 kandidaten zijn er 1240 man, dat is meer dan twee derde. Van drie leden is het geslacht niet bekend. STIP, een lokale partij in de gemeente Emmen, is de enige partij in Drenthe die alleen maar vrouwen op de kieslijst heeft staan. De partij heeft drie leden op de lijst staan. De SGP, die alleen meedoet in Hoogeveen, is de enige partij in Drenthe zonder een vrouw op de kandidatenlijst.

Om kandidaat te zijn voor de gemeenteraadsleden is het alleen verplicht om de achternaam, voorletters, geboortedatum en woonplaats door te geven. Behalve Forum voor Democratie hebben alle partijen die meedoen in Drenthe de voornamen van de kandidaten vermeld. De kandidaten van Forum voor Democratie - de partij doet mee in Emmen en Hoogeveen - staan op de lijst met enkel hun initiaal. Op sociale media heeft de partij echter enkele kandidaten voorgesteld, zodat de redactie van 14 van de 17 kandidaten de voornaam heeft weten te achterhalen.

Jan en Joke

Over voornamen gesproken. Jan is de meest voorkomende naam op de Drentse kieslijsten. Maar liefst 70 keer pronkt deze naam op de 12 lijsten. Henk volgt met 55 vermeldingen en de derde naam komt al een stuk minder voor: Albert, 28 keer. Onder de vrouwen is de kans het grootst dat achter de naam van Joke een kruisje komt. Die naam is 10 keer op het stembiljet te aanschouwen. Ina volgt met 9 en Anneke en Tineke staan 8 keer op de lijst.

Overigens zijn er tien mensen die een naamgenoot hebben in Drenthe die verkiesbaar zijn. In acht van deze gevallen zullen ze elkaar niet treffen, want dan gaat het om twee verschillende gemeenten. Maar in Borger-Odoorn is twee keer Jan Top present op de lijst. De een staat op plek negen voor het CDA, de ander op plek 10 van D66. In Meppel prijkt de naam van Jaap de Boer tweemaal op de lijst. Eentje op plek 9 voor GroenLinks en de ander, de bekende horeca-ondernemer, als lijstduwer op plek 21 voor de VVD.

Buitenland

Kandidaten hoeven niet in de gemeente te wonen waar ze verkiesbaar zijn. Daarom wonen er elf mensen in een andere gemeente dan waar ze op de kandidatenlijst staan. Daarnaast doet er iemand in Drenthe mee die in Overijssel woont en wonen er drie in Groningen en een in Stadskanaal. En dan zijn er nog twee kandidaten die in het buitenland wonen.

Wesley Tabak woont in het Duitse Schöninghsdorf. Hij staat op plek vier voor GroenLinks in de gemeente Emmen. Iris Brouwers, de nummer 10 van CDA De Wolden, woont in het Belgische Sint-Gillis. Dat ligt bij Brussel. Ze werkt daar als vertegenwoordiger van LTO Nederland. Zij is wel opgegroeid in Zuidwolde, waar ze samen met haar ouders een gemengd landbouwbedrijf runt.