Eis: celstraf en jeugd-tbs na steekpartij in centrum van Emmen

Tegen een 20-jarige man uit Emmen heeft het Openbaar Ministerie 302 dagen jeugddetentie en jeugd-tbs geëist. De man heeft op 31 mei vorig jaar een vroegere vriend in zijn arm gestoken. De jongen (destijds 17 jaar) liep een hevig bloedende steekwond op en moest naar het ziekenhuis.

Volgens de officier van justitie gaat het om een poging tot doodslag. Het had weinig gescheeld of het slachtoffer was in zijn bovenlichaam of in een bloedvat gestoken, aldus de aanklaagster. De Emmenaar heeft het steken bekend. Hij meldde zichzelf een dag later op het politiebureau. De man zit sindsdien in voorarrest.

Vroegere vrienden

De man en zijn vroegere vriend waren na een eerdere ruzie een paar jaar terug gebrouilleerd geraakt. Ze zagen elkaar lange tijd niet en kwamen elkaar op 30 mei weer tegen in Emmen. Toen kregen ze weer ruzie, waarna het slachtoffer naar eigen zeggen ook door de Emmenaar was gestoken, maar dan in zijn been.

De dag erna kwamen de twee elkaar weer tegen bij de skatebaan op de Raadhuisplein. Ze kregen opnieuw ruzie. Toen de 17-jarige jongen de verdachte wilde slaan, pakte die een mes en haalde hij uit. De man had naar eigen zeggen gedronken en geblowd en zag wazig. Het risico op ernstiger letsel was daardoor groot, zei de officier.

Na de steekpartij rende de man weg. Het mes gooide hij ergens in het water. De politie heeft het niet gevonden. In de rechtszaal vertelde hij dat het lemmet ongeveer zestien centimeter lang was. Hij zei veel spijt te hebben van het geweld.

Stoornis en verslaving

Omdat uit onderzoek door een psychiater en psycholoog blijkt dat de Emmenaar aan zijn jeugd in Somalië een ontwikkelingsstoornis heeft overgehouden, hij nog jong is én omdat hij verslavingsproblemen heeft, adviseren de deskundigen jeugd-tbs. De officier vindt dat terecht. Ze wil om diezelfde reden ook jeugddetentie en geen gevangenisstraf in een gevangenis voor volwassenen.

Dat laatste vinden de man en zijn advocaat gek, omdat hij inmiddels wel negen en een halve maand vastzit in een 'gewone' gevangenis. De man wil best hulp, maar niet achter gesloten deuren in een kliniek. Hij wil hulp bij het vinden van woonruimte en zei in de rechtbank zelf wel een opleiding en werk te kunnen regelen.

De jonge Emmenaar is de afgelopen vijf jaar vaker veroordeeld voor geweldsdelicten. Vanwege zijn stoornis vrezen de deskundigen dat het zonder behandeling weer misgaat met de man. De kans dat hij in herhaling valt, is groot, vindt ook de officier.