Wildlands: Van spectaculaire attractie tot hoofdpijndossier

Onder grote belangstelling opent koning Willem Alexander op 18 maart 2016 Wildlands Adventure Zoo in Emmen. Samen met directeur Frankwin van Beers maakt onze koning een rondje door de gloednieuwe dierentuin van Emmen. Nouja, dierentuin. Zo wil Wildlands liever niet genoemd worden. Wildlands is meer dan een dierentuin: het is een belevingspark, waar dieren en entertainment hand in hand gaan.Een week later, op 25 maart, mogen de eerste bezoekers een kijkje komen nemen in Wildlands. Ongeveer tienduizend mensen zetten die dag de eerste bezoekersvoetstappen in het nieuwe belevingspark. De meivakantie van dat jaar leek het begin van een succesverhaal. Iedere dag kwamen er meer dan tienduizend bezoekers naar Wildlands. “Hier hadden we alleen maar van kunnen dromen. Hier doen we het voor”, zei Frankwin van Beers toen. De verkoop van abonnementen liep prima en hotels in de stad zaten vol.Wildlands was nog dronken van geluk toen op 10 mei een artikel in De Telegraaf de directie wakker schudde. Te weinig dieren, onveilig, weinig gezelligheid, niet rolstoelvriendelijk. Nadat aanvankelijk leek dat de bezoekers enthousiast waren, gaven ze nu het park er flink van langs. Vooral het gebrek aan dieren werd vaak als kritiekpunt genoemd. Directeur Van Beers reageerde kalm. Mensen moesten nog wennen aan het nieuwe concept, zo meende hij. Hij leek gelijk te krijgen: het openingsjaar werd afgesloten met 1,3 miljoen bezoekers. Een prestatie waar het park trots op was.De eerste scheurtjes ontstaan krap een jaar later al. Het bezoekersaantal loopt terug naar iets meer dan een miljoen. Wildlands moet zich achter de oren krabben, vond marketingdeskundige Paul Moers in januari 2018 naar aanleiding van de tegenvallende bezoekersaantallen van 2017. De bouw van een achtbaan moest het aantal bezoekers weer een boost geven. Moers was sceptisch. “Dat past niet in het concept van het park. Die dierenbeleving moet erbij betrokken worden.”2018 was niet het beste jaar van Wildlands. Weer kwam er kritiek. Het park is te duur, de naamsverandering heeft als keerzijde dat minder mensen van het park afweten en opnieuw valt het aantal bezoekers tegen. Langzaam groeit het besef bij de directie dat er iets moet veranderen, wil het park in leven blijven. Er moet een nieuw beleidsplan komen en in september verlaat directeur Frankwin van Beers de dierentuin waar hij negen jaar werkte. Een maand later stelt Wildlands Erik van Engelen aan als interim-directeur. In november wordt bekend dat de dierentuin een verlies lijdt van acht miljoen euro.De nieuwe directeur gaat gelijk aan de slag. Lege plekken in het park zullen worden opgevuld met nieuwe dieren en de entreeprijs gaat omlaag. Ook vraagt Wildlands vier grote financiers (de gemeente Emmen, de Rabobank, VolkerWessels en de Waterleidingmaatschappij Drenthe) om uitstel van het aflossen van leningen. De gemeente Emmen wil Wildlands uitstel van betaling geven, maar alleen als de andere financiers dat ook doen. Er kwamen 855.000 bezoekers in 2018.Begin van dit jaar werd duidelijk dat de WMD gesprekken voert om de banden met Wildlands te verbreken. De financiële risico’s zouden te groot zijn. Ondertussen werkt directeur Van Engelen hard aan verdere aanpassingen. Er komen kortere routes in het park en er wordt gesneden in het entertainment. Er gebeurt in ieder geval weer wat positiefs in Wildlands. De grote vraag voor nu: is het genoeg?