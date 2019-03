Dames ACV blijven club toch trouw

Twee weken geleden leken de speelsters nog te breken met de blauwhemden uit Assen. Onenigheid over het aanblijven van de trainer in het komende seizoen leek voor een breuk tussen team en club te zorgen.Een gesprek tussen de spelersraad van Vrouwen 1, de staf van het team en het bestuur van de club hebben er vanavond toe geleid dat de dames bij de club blijven voetballen.Huidig hoofdtrainer Sven Krol zal die functie ook volgend jaar bekleden. Eerder gaf ACV aan hem nog te onervaren te vinden om in zijn eentje als hoofdtrainer verder te gaan.De club geeft aan samen met hem te gaan investeren in zijn ontwikkeling. Assistent-trainer Laurens Hoosbeek zal komend seizoen verdergaan als leider/teammanager. Het bestuur schrijft in een verklaring dat het erg tevreden is 'dat we komend seizoen gezamenlijk verder gaan'.