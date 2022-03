Hoogeveen zoekt woningen voor minderjarige vreemdelingen

De gemeente Hoogeveen wil twee kleinschalige woningen beschikbaar stellen voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv'ers). Per huis is er ruimte voor zo'n drie tot vier mensen.

Volgens wethouder Janita Tabak is opvang nodig. "Er zitten veel amv'ers in Hoogeveen, maar die wonen bij pleeggezinnen. Het probleem is dat eigenlijk meer amv'ers dan pleeggezinnen beschikbaar zijn." De komende tijd wordt daarom samen met de woningcorporaties gezocht naar geschikte locaties.