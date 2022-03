Staatssecretaris wil einde aan afvalwaterlozingen door de NAM

De NAM moet snel stoppen met het ondergronds lozen van afvalwater in Twente, dat vrijkomt bij de oliewinning in Schoonebeek in Drenthe. Dat heeft staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw vandaag in een gesprek met regionale bestuurders gezegd.

Vijlbrief wil dat er een lokale, maar vooral ook schonere oplossing voor het water komt.

De NAM gebruikt bij de oliewinning in Schoonebeek stoom om de olie minder stroperig te maken en te zorgen dat die makkelijker kan worden opgepompt. Daardoor blijft uiteindelijk met chemicaliën verontreinigd water over, dat via kilometers lange pijpleidingen naar Twente wordt getransporteerd om daar in lege gasvelden te worden opgeslagen.

De inwoners van Twente maken zich al jaren zorgen over de gevolgen hiervan voor hun veiligheid en gezondheid. Zij willen een einde aan de lozingen, en weten zich gesteund door een meerderheid in de Tweede Kamer. Maar Vijlbrief kan deze werkwijze van de NAM niet verbieden omdat het bedrijf een vergunning heeft.

'Ook voor opslag in Drenthe moet draagvlak zijn'

De NAM kondigde eerder dit jaar aan dat het afvalwater op termijn verwerkt en opgeslagen gaat worden in het gebied in Drenthe waar ook de oliewinning plaatsvindt. Die regio profiteert immers ook van de economische bedrijvigheid en werkgelegenheid. Maar ook daar moet wel voldoende draagvlak zijn, vindt Vijlbrief.

"In het verplaatsen van de waterinjecties naar Drenthe zit wel enige logica, omdat het afvalwater voortkomt uit de oliewinning die daar plaatsvindt", aldus de staatssecretaris. "Maar ik snap helemaal dat de plannen van de NAM voor de inwoners van Drenthe als een onaangename verrassing kwamen."

Afspraken over zuivering afvalwater