Hoogeveen loot regerend bekerwinnaar Flevo Boys in kwartfinale

Nick Borgman, gisteren de man of the match, speelt in de kwartfinale in de beker tegen Flevo Boys

Voor een plek bij de laatste vier in de noordelijke districtsbeker is de enige overgebleven Drentse club, vv Hoogeveen, gekoppeld aan Flevo Boys.

Blauw wint van Rood: Hoogeveen na penalties te sterk in bekerclash

De zondaghoofdklasser bereikte gisteravond de laatste acht door buurman HZVV na strafschoppen te verslaan. De stand na negentig minuten was 1-1.Flevo Boys is net als Hoogeveen een hoofdklasser. De club uit Emmeloord komt uit in de zaterdaghoofdklasse B en staat op dit moment op de tiende plaats. In de vorige ronde schakelde Flevo Boys een andere hoofdklasser, vv Buitenpost, uit na strafschoppen.Wanneer Flevo Boys - Hoogeveen wordt gespeeld is nog niet bekend, aangezien de formatie van trainer Nico Haak nog twee competitieduels moet inhalen.Flevo Boys - HoogeveenFlevo Boys 2 - Drachtster BoysBCV - WinsumVEV'67 - de winnaar van LAC Frisia/Oranje Nassau (duel wordt 20 maart gespeeld)De winnaars van de kwartfinaleduels plaatsen zich automatisch voor de grote KNVB-beker volgend seizoen.