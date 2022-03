Boete geëist tegen waterschap Hunze en Aa's voor vangen bevers

De advocaat-generaal bij het Gerechtshof in Leeuwarden heeft dinsdag in hoger beroep een voorwaardelijke boete van vijfduizend euro geëist tegen Waterschap Hunze en Aa's. Het OM verwijt het waterschap dat het willens en wetens het risico heeft genomen op het vangen en doden van bevers in klemmen die zijn bedoeld om muskusratten te vangen.

Hunze en Aa's ontkent dat en zegt juist alle mogelijke moeite te doen om bijvangst bij de muskusrattenbestrijding te voorkomen, meldt RTV Noord . De economische politierechter in Groningen sprak Hunze en Aa's in december 2020 vrij, het Openbaar Ministerie (OM) ging tegen dat vonnis in beroep.

Aanleiding voor de rechtszaak is een bever die in het voorjaar van 2020 in het gebied van het waterschap werd aangetroffen met een klem aan zijn lichaam. Van dat incident werden videobeelden gemaakt. Hunze en Aa's erkent dat de beelden zijn gemaakt in hun gebied, maar dat het niet hun klem is. Volgens het waterschap zijn klemmen vrijelijk te koop en bovendien houdt het zelf een nauwkeurige administratie bij waar klemmen worden neergezet. Geen van hun klemmen bleek te zijn verdwenen.

Bewust risico

Dat pleit het waterschap niet vrij, vindt de advocaat-generaal. Volgens hem vonden boa's begin 2020 in drie polders bij Onnen onbeschermde klemmen, waarin ook bevers gedood kunnen worden. Het zou gaan om in totaal vijfentwintig klemmen die niet aan de regels zouden voldoen.

Volgens het Openbaar Ministerie neemt het waterschap met de manier waarop het muskusratten bestrijdt bewust het risico om de beschermde bever te vangen en te doden. Hunze en Aa's stelt daartegenover dat hun muskusrattenvangers juist zeer zorgvuldig te werk gaan. Volgens het waterschap zijn de medewerkers goed getraind en houden ze zich strikt aan de regels. Bovendien zijn de gebruikte klemmen te klein om bevers te vangen en bieden ze bij eventuele vangst de kans om te ontsnappen.

Nog nooit een bever gevangen

Ook wordt er volgens het waterschap een gedetailleerde administratie bijgehouden over de vangsten en ongewilde bijvangsten. Daaruit zou blijken dat sinds het uitzetten in 2007 nog nooit een bever is gevangen.

Evert van der Meer, de advocaat van Hunze en Aa's, stelde ter zitting dat het waterschap er niet op uit is de beschermde bever te doden of te beschadigen. Volgens hem voldoen de gebruikte klemmen aan de eisen en doet het waterschap er juist alles aan om bijvangst te voorkomen.

Bij de rechtszaak in Groningen van december 2020 eiste het Openbaar Ministerie een boete van tienduizend euro, waarvan de helft voorwaardelijk. De advocaat-generaal in Leeuwarden bracht dat terug naar een geheel voorwaardelijke boete van vijfduizend euro.