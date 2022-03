Dit is de winnaar van de DHV-prijs 2021: 'Voor deez' aard verloren. De Noorderbegraafplaats in Assen'

In de live-uitzending van het Radio Drenthe-programma Drenthe Toen maakte commissaris van de koning en juryvoorzitter Jetta Klijnsma vanmiddag de winnaar van de juryprijs bekend. Dat deed ze telefonisch, want ze zit thuis met corona. Gekozen is voor het boek over de Noorderbegraafplaats in Assen. De schrijvers van het boek zijn blij met de prijs. "Het was niet de bedoeling dat het boek alleen maar een verzameling van feiten zou worden", reageert Bertus Boivin. "Het moest een verhaal vertellen. We wilden dit schrijven om te laten zien hoe zo'n kerkhof de geschiedenis van de stad mede kan bepalen. Je kunt eraan zien hoe de stad geworden is."