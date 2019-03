Stelling: Mijn huisdier is te dik

In Eindhoven houden ze daarom een afvalwedstrijd voor huisdieren, schrijft het AD . Het idee komt van het plaatselijke dierenziekenhuis. Onder meer konijn Greetje gaat de strijd met de kilo's aan. In een paar maanden tijd kwam ze 1,3 kilo aan. Oorzaak: chronisch gebrek aan beweging en te veel eten. Ze krijgt een streng dieet. Ze gaat van 200 gram brokjes per dag terug naar slechts 50 gram.Zwaarlijvigheid is niet alleen bij mensen, maar natuurlijk ook bij dieren gevaarlijk. "Anderhalve kilo lijkt niet veel, maar bij een poes of konijn is dat 25 procent bovenop het lichaamsgewicht. Slecht voor de gewrichten en ze hebben meer kans op diabetes", vertelt een dierenarts in het AD.Kan jouw huisdier ook wel een gezonder voedingspatroon en wat meer beweging gebruiken? Of is je hond, kat of konijn helemaal 'in shape'?