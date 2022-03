Een grote stroomstoring in Zuidoost-Drenthe leidde ertoe dat zo'n 1.300 huishoudens vanavond zonder stroom zaten.

Onder meer in delen van Erica, Emmen, Nieuw-Amsterdam, Dalen, Dalerveen, Veenoord en Holsloot zaten mensen in het donker. Rond 21.00 uur was de storing verholpen.