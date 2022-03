Djammen: Roots en Americana van The Black River Roots

Lachend vertellen zangeres Kim Kloet en gitarist Richard Vrieze over hun ontmoeting. "Richard nodigde mij uit om zijn haar te komen knippen", vertelt de zangeres, die naast zingen ook knipt. "Hij pakte een gitaartje erbij." Richard vult haar aan. "Ja, ik had net een liedje geschreven."

Nog voordat het knippen klaar was, moest en zou er muziek gemaakt worden. "Nog met het schort om", glundert Richard, "en de krulspelden in." Het leek Kim een goed plan om het nummer te gaan zingen. Dat deed ze en al snel bleek dat het zonde zou zijn om het bij één keer te laten. De fundamenten voor de band waren gelegd en na enige tijd verzamelden Kim en Richard een mooie troep mensen om zich heen. Gitarist Reinout van der Veen, drummer Maikel Tanger en zijn vader Rolf op bas: The Black River Roots.

'Oops I did it again'

Na vier keer repeteren was het genoeg en moest er worden opgetreden. "Gaan met die banaan", zegt Richard. "Sindsdien hebben we flink wat optredentjes gehad, maar ja", klinkt het. De reden dat de optredens stagneerden, zal duidelijk zijn. Corona deed z'n intrede en daarmee kwam ook de klad in de zaak.

De Roots snakten op den duur weer naar optredens en zijn dan ook blij dat dat nu weer kan en mag, want studiowerk vinden ze mooi, maar live optreden nog veel mooier. "We zijn allemaal mensen die veel lol hebben in muziek maken en dat willen we ook uitdragen", vertelt Kim. "Je bent een soort van spiegel voor anderen."

Uit een van de nummers die de band heeft, blijkt het onderlinge plezier ook wel: er werd een americanaversie neergezet van Britney Spears' Oops I did it again. Naast de serieuze toon die het nummer heeft, heeft het ook wat kolderieks. Richard en Kim lachen als het ter sprake komt en vragen of ze het nummer moeten spelen voor de keldersessie. Want desgewenst kan dat.

Album

"We hebben wel wat covers, van onder anderen The Beatles, maar wel allemaal in een roots-jasje", legt de gitarist uit. "Dat hebben we ook gedaan met nummers van BB King en wat oude bluesdingen. Maar de nadruk ligt wel op eigen liedjes." Ook Kim vertelt dat ze zoveel mogelijk zelf willen schrijven. Dat is volgens het duo het mooiste dat er is.

"We willen het liefst gewoon een weekendje weg en dan zoveel mogelijk schrijven, nieuwe dingen creëren en die vervolgens uitwerken. Dat hebben we al een keer gedaan en dat beviel heel goed", vertelt Kim. "Ja, in een relatief korte tijd iets van zestien eigen nummers. De rest vullen we aan met covers", hint Richard op een album, want dat moet er komen. "Ja, dat willen we dit jaar echt wel voor elkaar krijgen." Na de zomer moet het debuutalbum van de vijfkoppige roots- en americanaband klaar zijn.